В России от коронавируса умерли 5 журналистов, около 200 человек инфицированы

Пятеро журналистов умерли от коронавирусной инфекции в России, около 200 человек инфицированы. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, журналисты, как и врачи, находятся на первой линии фронта борьбы с коронавирусом, пишет ТАСС. И уже есть потери: в мире от COVID-19 погибло 60 журналистов.

В конце апреля медиа Татарстана попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

