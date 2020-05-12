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Происшествия

В России от коронавируса умерли 5 журналистов, около 200 человек инфицированы

11:27, 12.05.2020
В России от коронавируса умерли 5 журналистов, около 200 человек инфицированы
Фото: realnoevremya.ru

Пятеро журналистов умерли от коронавирусной инфекции в России, около 200 человек инфицированы. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

По его словам, журналисты, как и врачи, находятся на первой линии фронта борьбы с коронавирусом, пишет ТАСС. И уже есть потери: в мире от COVID-19 погибло 60 журналистов.

В конце апреля медиа Татарстана попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

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