Тренер вратарей «Авангарда» о серии с «Салаватом»: «Они сыграли не так, как в прошлом году»

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин поделился впечатлениями от вылета омской команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина после проигрыша «Салавату Юлаеву» (2:4).

«Для вратарей эта серия была очень открытая. Мы играли против команды с большим атакующим потенциалом. «Салават» сыграл не так, как в прошлогоднем финале конференции, — он был более агрессивен в атаке.

Очень наглядно характер серии этого года показывает статистика обоих вратарей — и Бобков, и Юха Метсола много раз выручали свои команды. Но каждый был далек от своей статистики. Метсола пропустил 18 голов, Бобков — 20, что не идет ни в какое сравнение с прошлогодней серией «Авангарда» и «Салавата». Одно это показывает характер противостояния с Уфой», — сказал Звягин.

Напомним, «Авангард» занял третье место по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф омский клуб вылетел после первого раунда, уступив в шести матчах уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:4).

Ранее «Авангард» продлил контракт с экс-вратарем и воспитанником казанского «Ак Барса» Эмилем Гариповым. Голкипер заявил, что хочет помочь омской команде завоевать первый Кубок Гагарина в истории клуба.