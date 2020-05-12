С сегодняшнего дня возобновили межмуниципальные автобусные маршруты

В Татарстане с сегодняшнего дня возобновляются автобусные маршруты между муниципалитетами.

Перед началом работы в транспортных предприятиях, на автовокзалах и автостанциях проведена дезинфекция помещений и автобусов. Нанесены ограничительные полосы для соблюдения социального дистанцирования посетителей. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Частота и регулярность рейсов будут корректироваться с учетом требований Роспотребнадзора. Это зависит от допустимой заполняемости в новых условиях.

Для проезда пассажирам необходимо иметь маски и перчатки. Контролировать выполнение требований будут перевозчики, передает пресс-служба Миндортранса.

Информацию о расписании регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов можно узнать по справочным номерам автовокзалов: «Восточный» — 8 (962) 559-30-37, (843) 233-41-17, «Южный» — (843) 237-33-23, (843) 237-33-20, «Столичный» — 8 (987) 297-45-03, (843) 293-00-41, (843) 293-05-91, «Северный» — 8 (919) 621-73-12.