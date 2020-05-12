Эксперт прокомментировал, чем грозит создание единого федерального информационного регистра

Политолог, колумнист «Реального времени» Карина Горбачева считает, что создание единой базы персональных данных россиян угрожает безопасности граждан, противоречит Конституции и ряду федеральных законов. В сегодняшней авторской колонке Горбачева рассказывает историю вопроса и объясняет, какими последствиями может обернуться закон о едином информационном регистре (ЕФИР).



17 апреля Государственная дума рассмотрела во втором чтении законопроект №759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Согласно данной законотворческой новелле, предполагается создать единую базу данных, в ней будут собираться сведения из всех других баз данных, которые имеются у государства. Как отмечают авторы законопроекта, единый инфореестр позволит сократить время на получение гражданами государственных услуг. Законопроект спешно рассмотрели и практически единогласно одобрили.



Тем временем в обществе возникла дискуссия, в ходе которой юристы высказывались о несоответствии этого законопроекта Конституции, текущим законам и президентским указам. Общественники приводили даже позицию Русской православной церкви, принятую Архиерейским собором в 2013 году, о недопустимости принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов.



Сейчас в стране действует ФЗ-152 «О персональных данных», который позволяет гражданам добровольно передавать информацию о себе в госорганы для сбора, обработки и других целей. При этом передача данных других людей запрещена. Запрещен и принудительный сбор информации, а также обработка данных ради обработки. Новый законопроект предполагает принципиально другое отношение к персональным данным. Информацию предлагают собирать принудительно в целях «создания системы учета сведений о населении, обеспечивающей их актуальность». Кроме того, законопроект предполагает собирать сведения не только о самой личности, но и ее родственниках. Юристы отмечают, что сбор данных ради учета нарушает закон. Как указано в постановлении Конституционного суда РФ от 22.06.2010 №14-П, «цели одной только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод».



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