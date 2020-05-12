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В Новороссийске заместителя мэра уволили после видео с шашлыками на природе

06:39, 12.05.2020
В Новороссийске заместителя мэра уволили после видео с шашлыками на природе
Фото: @dyachenko_nvrsk

В Новороссийске вице-мэра города Екатерину Демченко уволили после опубликованного в СМИ ролика о шашлыках на природе. Об увольнении сообщил глава города Игорь Дьяченко.

«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти», — прокомментировал Дьяченко в «Инстаграме», добавив в конце фразу: «Без права на ошибку».

Ранее в Сети был растиражирован ролик, на котором компания людей развлекается на базе отдыха. Одной из отдыхающих оказалась заместитель мэра Новороссийска.

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