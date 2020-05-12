Главное к утру: новый разбор «Зулейхи...», задержание из-за отсутствия маски, спасение рабочих
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 12 мая.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина по новым мерам поддержки населения и бизнеса, а также по постепенному выходу страны из режима самоизоляции.
- В соцсетях опубликовали видео, снятое одним из задержанных в Зеленодольске мужчин, ехавших в автобусе без масок. Ролик показывает, что двое молодых людей сидели в конце автобуса и вместо масок использовали влажные салфетки. Полицейские потребовали от них выйти. Нарушители отказались. Одного из них вытащили силой, уложили на дорогу и надели на него наручники. Второй пошел с полицейскими сам, продолжая снимать.
- В Казани двух рабочих засыпало землей во время рытья траншеи на улице Жуковка. Их спасли сотрудники МЧС. Сотрудники ЗПСО №2 смогли поднять мужчин на поверхность, после чего передали их медикам скорой помощи.
- Сотрудники Минэкологии РТ провели заборы воды возле речного порта в Казани. Они проверят в лаборатории, какие примеси есть в воде.
Анализы позволят установить, сливались ли в этом месте сточные воды городской канализации или какого-нибудь предприятия.
- Дмитрий Пучков Goblin опубликовал очередной ролик, посвященный сериалу «Зулейха открывает глаза». Он вновь назвал картину и книгу «идеологическими помоями».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым