Goblin выпустил третью часть разбора сериала «Зулейха открывает глаза»

Дмитрий Пучков Goblin опубликовал очередной ролик, посвященный сериалу «Зулейха открывает глаза». Он вновь назвал картину и книгу «идеологическими помоями».

«Создатели фильма, они снимают кино про самих себя. То есть вот они в башке представляют, что жизнь устроена именно так. Что при этом «проклятом» Сталине в 30-м году (что само по себе смешно) могли вот эти вот кровавые «совки» валить вообще любого», — заявил блогер, комментируя эпизод, в котором конвойные застрелили сбежавшего из эшелона, следовавшего в Сибирь, ребенка.

Также Пучков подчеркнул, что для просмотра и разбора фильма необязательно читать книгу. Фильм является полноценным и самостоятельным художественным произведением.

«Если вы очень хотите, чтобы я почитал книгу, я могу сделать над собой такое усилие и наглядно на пальцах разобрать, что книга точно такая же дрянь, как и этот сериал», — ответил на один из вопросов Гоблин.

Напомним, что вышедший в апреле сериал «Зулейха открывает глаза» по роману казанской писательницы Гузель Яхиной вызвал шквал критики. Им возмущались историки, татарские националисты и сторонники левой идеологии. Картину призывали закрыть, проверить на оскорбления чувств верующих и так далее. Дмитрий Пучков посвятил уже три выпуска своего проекта о кино «Синий Фил» разбору сериала.