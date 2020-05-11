В Сети появилось видео задержания в Зеленодольске двоих пассажиров без маски

Фото: скриншот

В соцсетях опубликовали видео, снятое одним из задержанных сегодня в Зеленодольске мужчин, ехавших в автобусе без масок.

Ролик показывает, что двое молодых людей сидели в конце автобуса и вместо масок использовали влажные салфетки. Полицейские потребовали от них выйти. Нарушители отказались. Одного из них вытащили силой, уложили на дорогу и надели на него наручники. Второй пошел с полицейскими сам, продолжая снимать.

Парни уверяли правоохранителей, что едут на работу и купят маски сразу по приезде. Их активно поддерживали все пассажирки автобуса, крича, что нарушителей необходимо отпустить.

Ранее оперштаб РТ по борьбе с COVID-19 сообщил, что оштрафован был только один из двоих нарушителей, задержанных в автобусе Зеленодольск — Волжск.