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В Сети появилось видео задержания в Зеленодольске двоих пассажиров без маски

22:22, 11.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Сети появилось видео задержания в Зеленодольске двоих пассажиров без маски
Фото: скриншот

В соцсетях опубликовали видео, снятое одним из задержанных сегодня в Зеленодольске мужчин, ехавших в автобусе без масок.

Ролик показывает, что двое молодых людей сидели в конце автобуса и вместо масок использовали влажные салфетки. Полицейские потребовали от них выйти. Нарушители отказались. Одного из них вытащили силой, уложили на дорогу и надели на него наручники. Второй пошел с полицейскими сам, продолжая снимать.

Парни уверяли правоохранителей, что едут на работу и купят маски сразу по приезде. Их активно поддерживали все пассажирки автобуса, крича, что нарушителей необходимо отпустить.

Ранее оперштаб РТ по борьбе с COVID-19 сообщил, что оштрафован был только один из двоих нарушителей, задержанных в автобусе Зеленодольск — Волжск.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:35
    Наше государство потихоньку превращается в Полицейское.
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