Рустам Минниханов: «Мы понимаем, что нужно запускать экономику»

«Мы тоже подготовились к 12-му числу»



Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина по новым мерам поддержки населения и бизнеса, а также по постепенному выходу страны из режима самоизоляции.

«Прозвучало очень эмоциональное и глубокое выступление нашего президента. Мы увидели, насколько глубоко он погружен в детали. Он четко и ясно определил наши дальнейшие шаги. И обозначил, что благодаря принятым мерам мы сумели стабилизировать ситуацию. Сегодня мы понимаем, что у нас достаточное количество коечных мест, люди научились жить, соблюдая самоизоляцию, предприятия научились работать, соблюдая меры безопасности.

Но президент поставил совершенно новые задачи перед правительством РФ и перед главами субъектов. Режим нерабочих дней завершен. Мы выходим на новую дорожную карту. Но в то же время президент обозначил, что вопрос повышенной готовности, обеспечения безопасности граждан нашей страны — наиважнейший.

Беспрецедентно огромные суммы средств за самое короткое время будут предоставлены как через маткапитал, так и через другие инструменты. Фото Максима Платонова

Озвучены были вопросы конкретной поддержки тех слоев населения, которые особенно нуждаются в помощи. Беспрецедентно огромные суммы средств за самое короткое время будут предоставлены как через маткапитал, так и через другие инструменты.

Второй важный момент — это меры поддержки предприятий МСБ. Такой формы и таких подходов у нас не было. Не только реструктуризация долгов, но и субсидии. Главный критерий — сохранить трудовые коллективы. И те предприниматели, которые сохранили трудовые коллективы, получат большую господдержку. Здесь не только малый/средний бизнес, но и ИП, а также самозанятые. Ранее мы обращались по вопросу поддержки самозанятых граждан в федеральное правительство. Здесь тоже приняты все решения. И я, конечно, должен сказать о той ответственности и задачах, которые поставил президент перед правительством и главами субъектов. Мы тоже подготовились к 12-му числу. Мы понимаем, что нужно запускать экономику. Хотя многие предприятия у нас работали, но сегодня остается небольшое количество предприятий, деятельность которых ограничена требованиями Роспотребнадзора. Самое главное — мы уже вводим более жесткий режим по защите граждан, но даем им возможность общаться, выходить на улицу, совершать прогулки. Но все это при очень строгих нормах безопасности.

Нет никакого сомнения, что сегодняшнее выступление было судьбоносным. Для нас очень важно, что все полномочия, которые были определены президентом для субъектов, сохранены. Мы целиком и полностью отвечаем перед главой государства за выполнение тех задач, которые были им сегодня определены».





Уже с 12 мая необходимо создать условия восстановления деятельности предприятий в базовых отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, энергетике и т. д. Фото Ильи Репина

Путин 11 мая: главное



Сегодня Владимир Путин объявил, что в стране отменяются всеобщие выходные, которые вводились для борьбы с пандемией коронавируса. Далее региональные власти сами должны решать, когда и в каком объеме отменять карантинные меры.

По-прежнему будет действовать запрет на массовые мероприятия, а также сохранятся особые ограничения для жителей страны старше 65 лет.

Путин пообещал дополнительные выплаты для работников социальных учреждений. Увеличил меры поддержки семей.

Также глава государства ввел новые меры поддержки занятости. Он сообщил о новых кредитах, списал налоги для малого бизнеса и пообещал вернуть уже уплаченные налоги самозанятым.

Путин обратил внимание подчиненных, что уже с 12 мая необходимо везде, где это возможно, создать условия восстановления деятельности предприятий в базовых отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, энергетике и т. д.

Евгений Калашников