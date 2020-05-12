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Нурминский показал подписчикам как полицейский осматривает его машину

03:39, 12.05.2020
Нурминский показал подписчикам как полицейский осматривает его машину
Фото: скриншот

Татарстанский рэпер Альберт Нурминский опубликовал в YouTube отрывок видео, на котором инспектор ДПС остановил его машину и осматривает ее.

Подписчики живущего в Казани музыканта узнали его Mercedes с номерами 105 км.

Музыкальным фоном ролика рэпер выбрал собственную композицию «Мент на меня газует».

Напомним, в интервью «Реальному времени» Нурминский заявлял, что пацанский рэп ему близок поскольку все атрибуты этой жизни всегда его окружали.

ОбществоКультура Татарстан
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