Нурминский показал подписчикам как полицейский осматривает его машину
Татарстанский рэпер Альберт Нурминский опубликовал в YouTube отрывок видео, на котором инспектор ДПС остановил его машину и осматривает ее.
Подписчики живущего в Казани музыканта узнали его Mercedes с номерами 105 км.
Музыкальным фоном ролика рэпер выбрал собственную композицию «Мент на меня газует».
Напомним, в интервью «Реальному времени» Нурминский заявлял, что пацанский рэп ему близок поскольку все атрибуты этой жизни всегда его окружали.ОбществоКультура Татарстан
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