Представитель РФС: Ни у одного российского футболиста нет коронавируса

Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что ни у одного российского футболиста коронавирусная инфекция не обнаружена.

«Я постоянно на связи и с врачами остальных сборных по футболу, и с большинством врачей из клубов, где играют сборники. К счастью, все футболисты здоровы, что можно объяснить ответственным подходом к изоляции, продолжающимися индивидуальными тренировками и хорошим иммунитетом, которым обладают молодые спортсмены», — сказал Безуглов.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России до конца мая. О сроках возобновления нынешнего сезона станет известно после совещания руководителей клубов и руководства союза.

Ранее президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил о желании большинства клубов первого дивизиона России досрочно завершить текущий чемпионат.