Голикова: уже 11 регионов могут начать отмену режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодня уже 11 регионов могут начать поэтапную отмену ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

«Если бы сегодня субъекты Российской Федерации по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решения по ослаблению ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11. Большая или маленькая эта цифра сейчас судить сложно, но мы первый раз сегодня произносим эту цифру, что из наших 85 регионов страны 11 могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер», — приводит ее слова РБК.

Напомним, что в Татарстане уже можно говорить о второй ступени выхода из режима самоизоляции. Еще на прошлой неделе были приняты послабления, которые можно расценивать как первый этап. Сегодня же власти республики объявили об отмене системы пропусков, запуске магазинов и автосалонов и еще ряде послаблений. При этом опасность вируса не оспаривается, жителям рекомендовано оставаться дома, при выходе в общественные места обязательно надевать маски и перчатки.