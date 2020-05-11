Пестречинский районный суд рассмотрит ходатайство Рашида Аитова о досрочном освобождении

Пестречинский районный суд Татарстана рассмотрит ходатайство осужденного застройщика Рашида Аитова об освобождении от наказания в связи с болезнью. Заседание состоится 29 мая в 15:00.

Врачи ФСИН выявили у него букет болезней, которые препятствуют отбыванию наказания в исправительных учреждениях.



В феврале Приволжский райсуд Казани должен был рассмотреть просьбу Аитова об освобождении, но тогда процесс не состоялся. Аитова этапировали из казанской больницы для осужденных при исправительной колонии №2 к месту отбытия наказания — в колонию общего режима №3, что находится в Пестречинском районе Татарстана. В связи с этим ходатайство осужденного Приволжский райсуд рассматривать не стал, и оно было направлено в Пестрецы.

В декабре 2018-го бывшего директора компаний «Свей» и «Маг-Строй» признали виновным в хищении средств 120 дольщиков и приговорили к 11 годам колонии общего режима. В декабре 2019-го Верховный суд РТ поправил приговор, освободив имущество родни Аитова из-под ареста и сократив срок его наказания до 10 лет.

