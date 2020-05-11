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Путин заявил о поэтапном снятии ограничений

16:19, 11.05.2020

Путин заявил о поэтапном снятии ограничений. Он уточнил, что выход из режима ограничений быстрым не будет.

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