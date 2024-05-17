Взрыв в Военной академии в Петербурге: что известно на данный момент

Сегодня на хозяйственной территории Военной академии связи им. С.М. Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали семь военнослужащих.

Как сообщает администрация округа, причиной взрыва стала произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Министерство обороны взяло на себя ответственность за происшествие. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркивает, что инцидент не носит террористического характера.

В настоящий момент пострадавшим оказывается помощь. Причины произошедшего устанавливают специалисты.



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Рената Валеева