Матвиенко поприветствовала участников форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с приветствием к участникам Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Матвиенко отметила, что форум стал авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога между Россией и странами мусульманского мира. Она подчеркнула, что и двусторонние межгосударственные связи, и взаимодействие по линии Организации исламского сотрудничества активно развиваются.

— Россия выступает за укрепление роли государств исламского мира в региональных и мировых делах. В связи с этим приветствуем приглашение в БРИКС крупнейших мусульманских государств и надеемся на их активное участие в мероприятиях в рамках председательства Российской Федерации в этом объединении в 2024 году, — отметила Матвиенко.



Матвиенко выразила уверенность, что Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между субъектами России и регионами государств — членов Организации исламского сотрудничества, в том числе в таких важных областях, как экономика и туризм, наука и технологии, финансы и инвестиции.

Напомним, 10 мая, президент России Владимир Путин также поприветствовал участников и гостей XV Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».

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Рената Валеева