Минтимер Шаймиев встретился с главой ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом Альмаликом

Фото: предоставлено Tatarstan.ru

Накануне в Представительском корпусе Казанского Кремля состоялась встреча Госсоветника Татарстана, посла доброй воли ЮНЕСКО Минтимера Шаймиева с генеральным директором Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) Салимом бин Мохаммедом Альмаликом.



Господин Альмалик прибыл в Татарстан для участия в XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024». Он выразил признательность за теплый прием, отметив, что рад встретиться вновь с первым президентом Татарстана, известным в исламских странах как первый российский лауреат Международной премии имени Короля Фейсала. Напомним, первая встреча состоялась в августе прошлого года.

Салим бин Мохаммед Альмали поздравил Минтимера Шаймиева с включением в Список ЮНЕСКО четвертого татарстанского объекта — Астрономических обсерваторий Казанского университета.

Генеральный директор ИСЕСКО подчеркнул, что Татарстан также уделяет большое внимание развитию сотрудничества с организацией ИСЕСКО. Во время встречи, в частности, были обсуждены вопросы по дальнейшему развитию сотрудничества.

Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), созданная в 1981 году, занимается вопросами образования, науки, культуры в мусульманских странах, являющихся государствами — членами Организации исламского сотрудничества. Ее называют исламским аналогом ЮНЕСКО.