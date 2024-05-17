Татарстан и другие регионы Поволжья ожидают заморозки

Фото: Динар Фатыхов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России и Сибири.



Заморозки ожидаются в Кировской, Ульяновской областях, Башкортостане, Пермском крае, Нижегородской области, Ростовской, Свердловской, Челябинской областях и Алтайском крае.

— Даже в Крыму еще сегодня ночью в степных районах прогнозируются заморозки до -1 градуса, — добавил Вильфанд.

В Татарстане в выходные ожидается переменчивая погода. Ночью с 17 на 18 мая температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а на крайнем западе — до +9 градусов. В южных и восточных районах местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Атмосферное давление сохранится.

Ночью с уходящим фронтом еще будет отмечаться небольшой дождь. Днем на республику начнет распространять влияние очередной антициклон. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температуры составят ночью +3... +8, днем — от +11 до +16 градусов



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Рената Валеева