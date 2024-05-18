КНДР провела запуск баллистической ракеты с новой самоуправляемой навигационной системой
Главное управление ракетостроения КНДР провело опытный запуск тактической баллистической ракеты на Корейском Восточном море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на радио «Голос Кореи».
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при проведении испытаний. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), северокорейский лидер высоко оценил профильную оборонную научно-техническую группу и выразил большое удовлетворение результатами самостоятельной разработки и успешного внедрения автономной навигационной системы.
В феврале 2024 года Северная Корея уже выпускала несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.
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