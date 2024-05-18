В домах Кировского района Казани на сутки выключат воду из-за ремонта Горьковского шоссе

Фото: Максим Платонов

С 9:00 21 мая до 9:00 22 мая в ряде домов Кировского района Казани будет прекращено водоснабжение. Отключение коснется 48 многоквартирных домов, одной школы, трех детских садов, 26 административных зданий и других объектов.

Причиной стало проведение работ по подключению противопожарного водопровода в рамках реконструкции Горьковского шоссе.

Как сообщает МУП «Водоканал», под отключение попадают следующие адреса:

Горьковское шоссе, 100, 100 корп. 1, 2; 101, 102, 103, 106, 118, 118а, 118а корп. 1, 2, 3, 4; 121, 121а, 124, 132, 132/1, 154а, 160, 160а, 160б, 160г, 160 корп. 2, 164, 164а;

ул. Залесная;

Лесопарковый переулок, 19;

лесопарк «Лебяжье»;

Озеро Глубокое, 1, 2, 4а, 8;

Озеро Лебяжье, 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3, 3, корп. 1; 3а, 3а корп. 1; 3б, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9а, 9а/1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 15.

Напомним, подобное отключение воды пройдет в ряде домов Вахитовского района с 23 на 24 мая.

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Рената Валеева