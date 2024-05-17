В Госдуму внесли законопроект о начислении семьям погибших бойцов СВО двух пенсий

Фото: Реальное время

В Госдуму внесли законопроект о начислении семьям погибших бойцов специальной военной операции двух пенсий одновременно. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава рабочей группы Андрей Турчак.

Согласно законопроекту, семьи погибших во время специальной военной операции могут получать две пенсии: по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Это мера поддержки семей, которые потеряли своих близких в ходе боевых действий.

Также в марте 2024-го в Госдуму вносили проект федерального закона, который решит проблему системы накопления необходимого страхового стажа военных пенсионеров для получения пенсии по старости.

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Рената Валеева