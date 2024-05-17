Правительство ввело запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов

С 20 мая по 20 ноября в России будет действовать запрет на вывоз некоторых видов отходов и лома, сообщила пресс-служба правительства. В частности, под запрет попадут отходы и лом драгметаллов или металлов, плакированных драгметаллами, а также прочие отходы и лом, содержащие драгметалл или его соединения.

Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых для извлечения драгоценных металлов. Эти меры направлены на увеличение загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов.

Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. Масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии, независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева