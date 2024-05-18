«Нижнекамскнефтехим» увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3,9 раза

В первом квартале 2024 года чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ составила 7,6 млрд рублей, что в 3,9 раза больше, чем в тот же период прошлого года. Согласно данным, опубликованным в отчетности компании, выручка НКНХ выросла на 19,4% и составила 54,9 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 6,4%, до 11 млрд рублей. Прибыль до налогообложения возросла в четыре раза, до 9,7 млрд рублей.

Активы за первый квартал увеличились на 2,7%, до 436,3 млрд рублей.

