Володин прокомментировал остановку деятельности российских СМИ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совета Европейского союза об остановке вещательной деятельности агентства РИА Новости, газет «Известия» и «Российская газета». По его словам, это решение стало очередным примером политики двойных стандартов в европейских структурах.



— Не имея аргументов убедить собственных граждан в своей правоте, как только видят проблемы, блокируют любую альтернативную точку зрения, уничтожают свободу слова, нарушают право на свободное распространение и получение информации.

По сути, вводят цензуру с одной только целью: обмануть своих граждан и удержаться во власти, — написал Володин в своем telegram-канале.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) ввел запрет для сотрудников СМИ, которые будут работать на Олимпиаде в 2024 году. Под запрет попала любая деятельность, связанная с флагом, гимном и другими символами России. Запрет также распространяется на зрителей и спортсменов.

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Рената Валеева