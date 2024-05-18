Зеленский отклонил предложение Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже

Фото: Динар Фатыхов

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о временном перемирии в период проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

Зеленский выразил сомнения в эффективности этой инициативы, отметив, что она может стать выгодной для противника. Он задался вопросом, кто может гарантировать, что Россия не воспользуется перемирием для ввода войск на территорию Украины.

Ранее Зеленский выразил мнение, что идея олимпийского перемирия является «неживой историей».

Отметим, что предложение о временном прекращении боевых действий на период проведения Олимпиады обсуждалось лидерами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином — во время визита российского президента в Китай. Позднее, комментируя инициативу Макрона, Путин отметил, что идеи олимпийского движения правильные, но Международный олимпийский комитет (МОК) их сам нарушает, не допуская Россию к соревнованиям.

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Рената Валеева