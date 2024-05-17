Microsoft отключает российских клиентов от облачных сервисов

Фото: Максим Платонов

Корпорация Microsoft с 16 мая начала отключение российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов. Это касается, в частности, подписок на Power BI. Информация об этом появилась в чате ГК Softline для заказчиков. Российская компания вела переговоры с Microsoft с момента объявления отключений.

Сотрудники Softline отметили, что отключения происходят партиями по 5—10 заказчиков и уже затронули подписки на такие продукты, как Power BI, Visio и Project. Ранее стало известно, что Microsoft, несмотря на первоначально объявленный срок блокировок 20 марта, продолжал продлевать лицензии российским клиентам, что было воспринято как попытка сохранить российский рынок и клиентскую базу.

В список продуктов, доступ к которым может быть ограничен, входят популярные бизнес-приложения и инструменты для разработки. В частности, речь идет о программах для управления бизнес-процессами корпоративного учета, автоматизации, бизнес-анализа, управления проектами и IT-средой, совместной работы, мониторинга сервисов, а также о приложениях для сотрудников и планирования ресурсов предприятия.

При этом отключения не затронут продукты для физических лиц. Ограничения объясняются 12-м пакетом санкций ЕС против России от 19 декабря 2023 года, который ограничил поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.

Ожидается, что эти меры окажут значительное влияние на российских корпоративных клиентов, многие из которых зависят от облачных сервисов Microsoft в повседневной деятельности и бизнес-анализе.



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Екатерина Петрова