В России разработали полимерную защиту от осколков и оружия

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили о разработке полимерной защиты от осколков, колющего, дробящего и мелкокалиберного оружия. Защита состоит из трех слоев и может быть использована для производства одежды с классом защиты Бр-1/С-2 (противопулевая и противоосколочная).



Сама защита состоит из полимерного, арамидного и амортизационного слоев. Полимерные вставки распределяют нагрузку по большей площади, а специальные решетки из полиуретана устраняют колебания. Уникальность проекта в том, что его можно реализовать своими силами, используя 3D-печать.

Специалисты отмечают, что такая защита снижает вероятность заброневой травмы и устойчива к проколам. Также она может быть полезна в местах боевых действий или в районах с высоким уровнем преступности. Однако для военных лучшим вариантом будут не полимерные, а металлические вставки, полученные с помощью технологии лазерного спекания. Такая защита в разы снизит санитарные потери на фронте.

На данный момент проводятся испытания композитов. В планах — создание пассивного экзоскелета для повышения качества защиты. Экзоскелет можно будет обшить тяжелой броней и установить на него необходимое оборудование.



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Рената Валеева