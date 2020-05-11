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Медикам, борющимся с COVID-19, проработают льготное исчисление стажа

12:50, 11.05.2020
Медикам, борющимся с COVID-19, проработают льготное исчисление стажа
Фото: tatarstan.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ установить льготное исчисление стажа для медиков за период их работы с коронавирусными больными. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения об установлении порядка льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией», — указано в одном из пунктов.

На выполнение поручений дается 10 дней.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 50 млн рублей на доплаты медикам, лечащим пациентов от коронавируса.

Общество Татарстан
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