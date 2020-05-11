Ирек Ризванов: «Мы пока не можем полноценно планировать последние звонки и выпускные в школах Казани»

«Думали, проводить салют или нет»

Открывая сегодняшний «деловой понедельник», мэр Казани Ильсур Метшин вкратце рассказал о том, как город отпраздновал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

— Несмотря на режим самоизоляции, празднование в Казани прошло масштабно и достойно. Мы постарались донести до каждого ветерана уважение, которое молодое поколение хранит в своих сердцах. Единение вокруг этой даты не оставило никого равнодушным. В режиме жесткой экономии мы думали, проводить салют или нет, но в итоге приняли положительное решение, поскольку это символ нашей Победы — объединяющий фейерверк, — высказался Метшин.

В праздничный день за общественным порядком в городе следили свыше 220 полицейских и порядка 200 росгвардейцев. В полиции отмечают: во время проведения праздничных мероприятий нарушений общественного порядка в городе не допущено.

Нарушения и штрафы

Сотрудникам полиции хватает работы и по будням: они усиленно следят за соблюдением режима самоизоляции. За прошедшую неделю было проверено порядка 120 тыс. граждан и более 104 тыс. транспортных средств на законность перемещения. Продолжались проверки СМС-пропусков и справок работодателей на предмет подлинности: во время этой «лебединой песни» (с завтрашнего дня эта мера отменяется) полиция зафиксировала 52 нарушения.

Выявлены факты работы предприятий, не включенных в специализированный реестр. Среди нарушителей — магазины текстильной продукции, одежды, строительных материалов, а также летнее кафе и юридические консультации. В целом свыше 36 предпринимателей за неделю были привлечены к административной ответственности. Досталось продавцам и покупателям без СИЗ (средств индивидуальной защиты) — на нарушителей составили 238 протоколов.

Проводились рейды и на транспорте: поймали более 60 человек без масок и СМС-пропусков. В целом за неделю за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения составлено более 2 000 протоколов. Всего за период проведения составлено свыше 6 000 протоколов, из которых 3 500 рассмотрены судом.

«Открываются все казанские детские сады»

Начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов рассказал о порядке, в котором с завтрашнего дня начинают работать детские сады:

— Дети принимаются в детские сады при наличии справки об отсутствии контактов с инфицированными больными. Чтобы исключить очное посещение родителями поликлиник, списки детей по каждому детскому саду заранее направлены в поликлиники, к которым эти дети прикреплены. Необходимые справки будут централизованно переданы в детские сады без участия родителей, — уточнил чиновник.

Прием родителей с детьми в детских садах начнется 12 мая с 8.00 утра. На месте малыши пройдут осмотр врача, закрепленного за дошкольным учреждением, для выявления симптомов респираторных заболеваний. В случае их отсутствия ребенок будет принят в сад. Администрация детского сада заранее пригласит каждого родителя к определенному времени и дате.

По словам Ризванова, предполагается, что прием первой волны детей будет вестись с 12 по 14 мая. В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах врачи начали осмотр в детских садах уже сегодня.

«ЕГЭ планируется провести очно по единому расписанию»

Как сообщил Ирек Ризванов, в этом году вносятся коррективы в проводимые в конце учебного года всероссийские проверочные работы и промежуточную аттестацию. Так, ВПР для 4—8-х классов, запланированные на апрель и май, перенесли на осень.

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в этом году тоже перенесены, планируется, что экзамены начнутся с 8 июня. В зависимости от течения пандемии сроки могут быть смещены.

— ЕГЭ в 2020 году планируется провести в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов по плану не изменится, будут сохранены все меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах, кроме основных требований, необходимо будет обеспечить меры дезинфекции и соблюдение социальной дистанции, — сообщил Ризванов.

ОГЭ для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

— На сегодня установлены следующие сроки проведения основного государственного экзамена для девятиклассников: 9, 10 июня — русский язык, 16, 17 июня — математика. Здесь надо отметить, что окончательное решение по государственной итоговой аттестации будет принято после 15 мая в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса, — уточнил чиновник.

«Вернемся к вопросу пятидневки»

Завершение учебного года для первых-восьмых классов запланировано на 23 мая, для девятых, десятых и одиннадцатых классов — 30 мая. Также Ризванов прокомментировал организацию и проведение долгожданных для многих школьников последних звонков и выпускных вечеров.

— К сожалению, пока мы не можем полноценно планировать эти мероприятия, поскольку они подразумевают массовое скопление людей. Мы понимаем, насколько это важный момент для выпускников и их родителей, но в приоритете все же здоровье детей, поэтому с форматом проведения будем определяться исходя из эпидемиологической ситуации, — завершил свое выступление глава управления образования.

Помимо Ризванова, об организации учебного процесса в ходе заседания высказался и мэр Казани Ильсур Метшин, затронувший тему перехода на пятидневку.

— Мы скоро отпустим детей на каникулы, потом начнется новый учебный год... Возвращаясь к вопросу пятидневки: это вопрос непосредственного принятия решения каждым директором школы с родительскими комитетами и педсоветами. Но наш стандарт, общий формат мы должны до них донести. Лето, дай бог, пройдет хорошо и быстро, и мы должны быть подготовлены к 1 сентября. Чтобы после сдачи ЕГЭ, ГИА наши педагогические коллективы приступили к моделированию учебного процесса в рамках пятидневки к 1 сентября, — выступил мэр.

«Показатель по безработице очень тревожный»

Свежей статистикой в рамках «делового понедельника» поделилась исполняющая обязанности директора Центра занятости населения Казани Гульнара Филиппова. Так, по состоянию на 11 мая в качестве безработных в городе зарегистрировано 16140 человек. Наибольшее число безработных зарегистрировано в Советском, Ново-Савиновском и Приволжском районах города.

— Если говорить о выплатах пособия по безработице в размере 12 тыс. рублей, то с 1 марта статус безработного по Казани получили более 13 тысяч человек, и только 37% из них попадают под норму данного постановления, — выступила Филиппова. — Уточню также, что действие постановления не распространяется на ИП и самозанятых — для них предусмотрен минимальный размер пособия, без выплаты дополнительного пособия на несовершеннолетних детей.

Дослушав доклад руководителя Центра занятости, Ильсур Метшин констатировал: «Показатель по безработице очень тревожный». При этом, по мнению мэра, все сейчас говорит о том, что «это только начало».

Лина Саримова