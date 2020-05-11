Алсу Саетова заявила, что понимает людей, которые собираются «валить» из страны

Бывшая помощница министра по делам молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, а ныне глава издательского дома «Площадь свободы» Алсу Саетова опубликовала протестный пост из-за ограничений пандемии. Она заявила, что понимает настроения людей, которые собираются «валить» из страны.



«Как патриоту, мне очень больно за то, что сейчас происходит у меня на Родине. Мы годами все вместе откладывали деньги на черный день — с наших налогов, имущества и с нашей нефти, а сегодня, когда черный день настал и кубышка нам очень нужна, никто не бьет по ней молотком, чтобы дать денег на реальную помощь людям», — написала Саетова.

Саетова перечислила примеры помощи государств других стран: субсидии бизнесу и единоразовые платежи населению.

«Ну да, Трампу ведь в этом году предстоят выборы, ему надо «подкупать» избирателей. Но, знаете, гордость бы меня несильно беспокоила, если бы кто-то захотел так подкупить сегодня меня и моих сограждан [...] Я избиратель, налогоплательщик, я гражданин своего государства. Только это какие-то отношения в одну сторону, а оттуда нам будто говорят «когда тебя насилуют, просто расслабься и получай удовольствие».