Благодаря онлайн-обучению 2 952 гаджета было передано казанским школьникам

Дистанционное образование школьников повлекло за собой положительный момент — это помощь детям из малообеспеченных семей в обеспечении техникой для учебы. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

По поручению президента первую очередь техникой были обеспечены 762 выпускника 9-х и 11-х классов. На сегодня все обучающиеся 9-х,10-х,11-х классов оснащены гаджетами. За весь период детям передано — 2 952 гаджета. Большая часть (1 510) выдана школами во временное пользование, 693 получены от президента РТ, 55 — от мэра Казани, 50 — от КФУ; 372 гаджета собрано по акции «Отдай гаджет в свою школу» и в рамках проекта «Добрая Казань» от неравнодушных казанцев.

Всего в благотворительных акциях приняли участие около 200 человек. Выпускница школы №39 подарила целый мобильный класс с 30 нетбуками, а выпускники 41-й школы передали 22 гаджета для обучающихся из малообеспеченных семей.



