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В Татарстане пожарные спасли женщину, надышавшуюся дымом при пожаре

10:45, 11.05.2020

В Бугульме пожарные спасли из горящей квартиры надышавшуюся дымом женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне днем. Сообщение о возгорании потупило в 15:41 на единый номер вызова экстренных служб 112. На втором этаже дома по улице Ленина,140 загорелась мебель.

Пожарные вывели из здания 41-летнюю женщину. С признаками отравления продуктами горения ее доставили в Бугульминскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Общество Татарстан
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