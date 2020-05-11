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В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

08:20, 11.05.2020

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России стабилизируются темпы прироста числа выявленных случаев коронавируса. В организации надеются, что Россия вышла на плато.

Вуйнович также отметила, что продление самоизоляции в Москве «очень разумное» решение. По ее словам, ослаблять режим можно только когда число инфицированных начнет снижаться, передает «Российская газета»,

Напомним, что России зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах.

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