В ВОЗ заявили, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в России стабилизируются темпы прироста числа выявленных случаев коронавируса. В организации надеются, что Россия вышла на плато.

Вуйнович также отметила, что продление самоизоляции в Москве «очень разумное» решение. По ее словам, ослаблять режим можно только когда число инфицированных начнет снижаться, передает «Российская газета»,

Напомним, что России зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах.

