В Москве на 15,5% выросла смертность

Фото: Ринат Назметдинов

В Москве в апреле смертность выросла на 15,5% по сравнению с показателем прошлого года. Также в этом году смертность в апреле самая высокая за последние 10 лет. Об этом со ссылкой на данные московского правительства сообщает «Коммерсант».

В апреле 2020 года московские ЗАГСы зарегистрировали 11 846 смертей. В апреле 2019 года этот показатель составлял 10 005. В среднем, за последние десять лет показатель смертности составлял 9 866 человек.

Напомним, что в Москве наибольшее количество зараженных коронавирусом. Там выявлено 109740 больных. Общее число летальных исходов от COVID-19 в столице достигло 1124.

