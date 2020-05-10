Управляющий казанского Завода СМС потребовал признать недействительными сделки с ТФБ и «Нэфисом»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий обанкротившегося казанского предприятия Завод синтетических моющих средств (СМС) подал иски о признании нескольких сделок должника недействительными.

По версии «конкурсника», необходимо отменить последствия сделок с «Татфондбанком», инвесткомпанией «ТФБ Финанс» и ТД ЖБИ-5 о купле-продаже ценных бумаг. Также он подал заявку на признании ничтожным договора с АО «Нэфис Косметикс», следует из сообщений, опубликованных в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что Завод СМС строила группа «Нэфис», на заемные деньги «Татфондбанка». После того как банк прогорел, предприятие тоже обанкротилось. АСВ и «конкурсник» предприятия пытаются выяснить в суде кто и кому остался должен.