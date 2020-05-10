В Минпросвещения РФ не приняли решения о переносе ЕГЭ

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В Министерстве просвещения России по-прежнему ориентируются на 8 июня как дату начала Единого госэкзамена. Решения о его переносе пока не принято.

«Пока дата ЕГЭ обозначена — 8 июня. Эта дата будет зависеть только от эпидемиологической ситуации», — заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он считает, что разработанные министерством и Роспотребнадзором требования к организации экзамена достаточно безопасны. Предполагается, что будет проводиться дополнительная санитарная обработка помещений, введен контроль на входе, а на самом экзамене детей рассадят на большие расстояния, чем прежде.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал небезопасным проведение ЕГЭ до августа. В Рособрнадзоре допустили возможность второго экзамена.