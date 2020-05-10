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Власти Удмуртии отчитались о локализации пожара в Пугачево

14:59, 10.05.2020
Власти Удмуртии отчитались о локализации пожара в Пугачево
Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Правительство Удмуртии сообщило, что к 9.00 воскресенья пожар в селе Пугачево был локализован. Тушением пожара занимался 1 вертолет.

К 13.00 оперативный штаб должен был решить, допускать ли людей в квартиры, сообщает пресс-служба правительства и главы Удмуртии. После этого будет организован поквартирный запуск газа. На ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там было организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям.

Напомним, накануне произошло возгорание сухой травы на территории бывшего военного склада в Пугачево. Ранее подобный пожар привел к взрывам снарядов.

Происшествия Удмуртия
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