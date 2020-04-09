Фаттахов поддержал бесплатные консультации психологов для молодых семей после окончания самоизоляции

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поддержал идею предоставления молодым семьям бесплатной психологической помощи после окончания режима самоизоляции. Он признал, что только на телефон доверия министерства количество звонков выросло на 20%.

Глава министерства добавил, что необходимо проанализировать цифры, касающиеся доли разводов и домашнего насилия.

Вопрос о том, что в условиях карантина растет риск разводов и насилия в семье, и о мерах борьбы с этими побочными эффектами задала глава Молодежного парламента РТ и директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина.