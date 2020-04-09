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Фаттахов поддержал бесплатные консультации психологов для молодых семей после окончания самоизоляции

15:28, 09.04.2020
Фаттахов поддержал бесплатные консультации психологов для молодых семей после окончания самоизоляции
Фото: minmol.tatarstan.ru

Министр молодежи Татарстана Дамир Фаттахов поддержал идею предоставления молодым семьям бесплатной психологической помощи после окончания режима самоизоляции. Он признал, что только на телефон доверия министерства количество звонков выросло на 20%.

Глава министерства добавил, что необходимо проанализировать цифры, касающиеся доли разводов и домашнего насилия.

Вопрос о том, что в условиях карантина растет риск разводов и насилия в семье, и о мерах борьбы с этими побочными эффектами задала глава Молодежного парламента РТ и директор АНО «Сообщество мам РТ» Нина Шимина.

ОбществоВласть Татарстан
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