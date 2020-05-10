Вадим Левенталь назвал трех современных писателей, которых стоит почитать

Писатель, ответственный секретарь премии «Национальный бестселлер» Вадим Левенталь в интервью «Реальному времени» назвал трех выдающихся современных писателей.

По его мнению, Виктор Пелевин лучше других отразил все противоречия 90-х и приподнялся до метафизических высот.

Что касается писателей нулевых, Левенталь выделил трилогию Ольги Погодиной-Кузминой «Адамово яблоко», «Власть мертвых» и «Сумерки волков». И роман Павла Крусанова «Укус ангела», который вышел в конце 1999 года. Эта книга, по мнению писателя, стала актуальной политической повесткой уже через 10 лет.







