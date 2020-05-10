Глава исполкома Лаишевского района сыграл на баяне для ветерана Великой Отечественной войны
Руководитель исполкома Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов накануне сыграл на баяне для инвалида Великой Отечественной войны, пулеметчика Исмагила Валиуллина. Так глава исполкома поздравил фронтовика с Днем Победы. Об этом сообщается в «Инстаграме» района.
Зарипов сыграл для ветерана татарскую народную песню «Кубэлэк», исполнили композицию несколько местных жителей. Поздравление завершилось троекратным «Ура!».
Судя по «Инстаграму» Лаишевского района, также Зарипов навестил ветеранов Михаила Романычева и Файзрахмана Шагитова.
Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в День Победы лично поздравили участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева.
Общество Татарстан
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