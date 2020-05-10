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Глава исполкома Лаишевского района сыграл на баяне для ветерана Великой Отечественной войны

07:03, 10.05.2020
Глава исполкома Лаишевского района сыграл на баяне для ветерана Великой Отечественной войны
Фото: принтскрин

Руководитель исполкома Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов накануне сыграл на баяне для инвалида Великой Отечественной войны, пулеметчика Исмагила Валиуллина. Так глава исполкома поздравил фронтовика с Днем Победы. Об этом сообщается в «Инстаграме» района.

Зарипов сыграл для ветерана татарскую народную песню «Кубэлэк», исполнили композицию несколько местных жителей. Поздравление завершилось троекратным «Ура!».

Судя по «Инстаграму» Лаишевского района, также Зарипов навестил ветеранов Михаила Романычева и Файзрахмана Шагитова.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в День Победы лично поздравили участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева.

Общество Татарстан
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