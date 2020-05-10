Глава исполкома Лаишевского района сыграл на баяне для ветерана Великой Отечественной войны

Фото: принтскрин

Руководитель исполкома Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов накануне сыграл на баяне для инвалида Великой Отечественной войны, пулеметчика Исмагила Валиуллина. Так глава исполкома поздравил фронтовика с Днем Победы. Об этом сообщается в «Инстаграме» района.



Зарипов сыграл для ветерана татарскую народную песню «Кубэлэк», исполнили композицию несколько местных жителей. Поздравление завершилось троекратным «Ура!».

Судя по «Инстаграму» Лаишевского района, также Зарипов навестил ветеранов Михаила Романычева и Файзрахмана Шагитова.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин в День Победы лично поздравили участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева.



