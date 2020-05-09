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Минниханов навестил участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева

13:57, 09.05.2020
Минниханов навестил участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин навестили участника Великой Отечественной войны Махьяна Камаева.

Его призвали в армию в 1944 году. Камаев служил на Дальнем Востоке в артиллерийской бригаде, участвовал в войне с Японией. За проявленную храбрость был отмечен Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Японией». Сегодня проживает в Казани вместе со своей супругой Мунирой Миниахметовной, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня, в день 75-летия Великой Победы, в Казани проходит череда праздничных мероприятий. Так, участники общественной организации «Авторетроклуб-21» проехали на автомобилях военных лет от площади Первого Мая через мемориал в парке им. Урицкого, парк Победы до Вечного огня в парке им. Горького. В Московском районе Казани колонна задержалась у дома, где живет ветеран войны Александр Малов, чтобы поздравить его с праздником. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

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