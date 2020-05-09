Работник КМПО пожаловался на невыплату премии за работу во время самоизоляции

Сотрудник АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» Олег Тихонов в Instagram пожаловался на невыплату премии за работу во время режима самоизоляции.

По его словам, он был на карантине восемь рабочих дней и 9 апреля вышел на работу.

«Что я получил взамен? За карантин заплатили голый оклад, хотя обещали по средней, не выплатили квартальную премию, (которой так гордились и хвастались в том году, а сейчас тихо забыли) и естественно, что план в апреле был полностью не выполнен из-за карантина, еще и за это -50 процентов надбавки. То есть в сумме в зависимости от размера премии это не менее 20 тысяч рублей», — написал он (орфография и пунктуация авторы сохранены, — прим. ред.).

Он также пожаловался, что нет поддержки от государства.

«Молчать больше не могу, так как совесть и воспитание и граница терпения у меня есть. И я знаю, что все на заводе такого же мнения, но молчат, потому что боятся потерять и те копейки, которые им платят (а платят сейчас со словами скажите спасибо, что хоть что-то вы получили)», — отметил Тихонов.

Некоторые пользователи под его постом возмутились, что он требует премию.

«Здорово, что работа есть и деньги выплатили. Многие второй месяц без работы и без копейки. ТЦ закрыты, сотрудники по домам сидят и ничего не получают. А тут премию недоплатили!» — написал один из них.