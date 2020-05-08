Жители Татарстана приняли участие в проекте «Война в стихах»
Татарстанцы приняли участие в проекте «Война в стихах», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Это марафон чтения стихов в память о тех, кто ценой своей жизни внес свой вклад в Победу. К акции также присоединился министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно записать на видео или аудио чтение стихотворения о войне и выложить эту запись в свой аккаунт в социальных сетях с хештегом #войнавстихах.
К акции также присоединились лауреат фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Иван Шуваров, член регионального штаба КРО ВОД «Волонтеры Победы» Динара Ибрагимова, ученик 9-го класса гимназии №18 юнармеец Антон Норкин и финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос», заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.ОбществоИсторияКультура Татарстан
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