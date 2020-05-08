Жители Татарстана приняли участие в проекте «Война в стихах»

Татарстанцы приняли участие в проекте «Война в стихах», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Это марафон чтения стихов в память о тех, кто ценой своей жизни внес свой вклад в Победу. К акции также присоединился министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно записать на видео или аудио чтение стихотворения о войне и выложить эту запись в свой аккаунт в социальных сетях с хештегом #войнавстихах.

К акции также присоединились лауреат фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Иван Шуваров, член регионального штаба КРО ВОД «Волонтеры Победы» Динара Ибрагимова, ученик 9-го класса гимназии №18 юнармеец Антон Норкин и финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос», заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.