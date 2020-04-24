СКА может обменять Якупова в «Ак Барс»

СКА рассматривает вариант обмена нападающего Наиля Якупова в казанский «Ак Барс», сообщает телеграм-канал «Арена Бреда».

По данным источника, кроме казанцев на форварда также претендует магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». Главная причина, по которой СКА хочет обменять Якупова, заключается в зарплате хоккеиста.

В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл в 46 матчах регулярного первенства КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ за СКА Якупов выступает с 2018 года.