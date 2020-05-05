Минпросвещения может еще раз перенести ЕГЭ

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В Минпросвещения РФ допускают, что после 12 мая Единый госэкзамен может быть перенесен вновь. Все будет зависеть от эпидситуации, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.

«Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет», — заявил министр в эфире телеканала «Россия-24».

Кравцов подчеркнул, что экзамен может проходить только при условии безопасности для детей. Он добавил, что российские школы смогут принимать решение о проведении выпускных исходя из эпидемической ситуации в регионах.

Ранее российские власти уже перенесли ЕГЭ на 8 июня.