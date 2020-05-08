Игрок «Рубина» Кварацхелия поддержал малоимущие семьи и врачей в Грузии
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог малоимущим семьям в родном городе Цаленджиха, попавшим в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.
По сообщению пресс-службы казанского клуба, футболист оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям, а также медицинским работникам. Всего Кварацхелия вручил нуждающимся около 100 сертификатов.
«Гордимся тобой», — говорится в твите казанского «Рубина».
Кварацхелия выступает за клуб из Казани с лета 2019 года, перейдя в команду из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей в РПЛ и отметился 2 голами, а также 1 голевой передачей.
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Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 8, 2020
Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.
Гордимся тобой pic.twitter.com/6FxGHxmeKI
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