Игрок «Рубина» Кварацхелия поддержал малоимущие семьи и врачей в Грузии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог малоимущим семьям в родном городе Цаленджиха, попавшим в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

По сообщению пресс-службы казанского клуба, футболист оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям, а также медицинским работникам. Всего Кварацхелия вручил нуждающимся около 100 сертификатов.

«Гордимся тобой», — говорится в твите казанского «Рубина».

Кварацхелия выступает за клуб из Казани с лета 2019 года, перейдя в команду из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей в РПЛ и отметился 2 голами, а также 1 голевой передачей.