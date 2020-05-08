К 2023 году на дорогах России появятся беспилотники — в разработке нормативной базы участвовал КАМАЗ

К 2023 году на российских дорогах общего пользования должны появиться беспилотные машины. Они будут перевозить людей и грузы без инженера-оператора в салоне. Соответствующую дорожную карту разработали «Яндекс» и Сбербанк при участии ГАЗа и КАМАЗа. «Известия» ознакомились с документом, который был направлен в профильные министерства.

Ввод беспилотных автомобилей в эксплуатацию состоит из трех этапов и 27 пунктов. Так, к сентябрю в Госдуму внесут законопроект, который опишет права и обязанности всех сторон процесса.

До октября планируется внести правки в постановление кабмина №1415. Они расширят возможности тестирования беспилотных машин. Испытывать высокоавтоматизированные ТС на специальных территориях можно будет уже без человека в салоне. Также предлагается разрешить коммерческое использование автомобилей, например в качестве такси, но с оператором на водительском месте.

К концу планируется разработать и принять рекомендации по расследованию ДТП с участием высокоавтоматизированных ТС. К концу 2022 года в России должно быть все готово к переходу к полноценной эксплуатации беспилотников.

Пилотными регионами «Яндекс» предлагает сделать Москву, Подмосковье, Татарстан и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

