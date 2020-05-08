«Рубин» может отдать Никиту Макарова в аренду в один из клубов ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Никита Макаров может покинуть казанский клуб в конце нынешнего сезона. Об этом сообщил отец футболиста Виталий Макаров, работающий в академии «Рубина».

«Пока нет четкого представления, где он продолжит карьеру. На сегодняшний день Никита находится в дубле «Рубина», но летом, скорее всего, будем подыскивать новую команду — на правах аренды. Этим вопросом будет заниматься агент «Рубина». Хотел бы заиграть в команде ФНЛ, но не все так просто», — сказал отец футболиста.

Действующий двухлетний контракт Макарова с «Рубином» истекает в конце мая. По словам отца футболиста, молодой игрок не входит в планы нынешнего главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

В нынешнем сезоне Макаров дважды появлялся в составе основной команды «Рубина», но после увольнения Романа Шаронова с поста рулевого казанского клуба, он перестал попадать в заявку.