Не все регионы могут ввести цифровые пропуска, подобные татарстанским

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Регионы России не смогут ввести у себя систему цифровых пропусков из-за разных возможностей. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он отметил, что Татарстан смог ввести систему благодаря опыту Иннополиса. Однако у других регионов просто нет такой возможности.

«Но это может себе позволить Москва и может себе позволить Татарстан в силу опыта Иннополиса. А когда регионы, в которых провалена сфера IT, пытались ввести пропуски… не хочу ругаться. Например, когда оштрафовали женщину, у которой на 61% совпало лицо на какой-то камере наблюдения», — цитирует спикера Kazanfirst.

По наблюдениям эксперта в Татарстане также отработаны система информирования, соцсети президента и региональных властей, а также СМИ. Но подобная система выстроена далеко не везде.