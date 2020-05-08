Шойгу приказал провести салюты в День Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ провести праздничный салют 9 мая. Залпы состоятся в 22.00 по местному времени.

«Приказываю 9 мая произвести артиллерийские салюты... в городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий»,— говорится в приказе, передает «Коммерсант».



Ранее власти Татарстана призвали жителей Казани не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. Его будет транслировать в прямом эфире телеканал ТНВ.

